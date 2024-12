Ilnapolista.it - Come previsto, Vlahovic si scusa con i tifosi della Juventus: «Vi ho sempre rispettati. Ora ripartiamo insieme»

sicon i: «Vi ho. Ora»Alla fine,ampiamente, Dusanè stato ricondotto alla ragione. Ha ceduto alla dittatura del tifo che costringe a stare davanti alla curva della squadra a sentire ogni insulto immaginabile senza batter ciglio. Non sia mai venga stravolta la narrazione imperante. Su Instagram ha in qualche modo chiesto(non si sa bene per cosa):“Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi hodando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire uniti tuttifino alla fine”.Questo il messaggio comparso in una storia Instagram dell’attaccante della Juventus.