Sport.quotidiano.net - Ciclocross, il calendario di Van Der Poel e gli incroci con Van Aert

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 15 dicembre 2024 - Qualche giorno fa il proprio programma lo aveva annunciato Wout Van: tocca poi a Mathieu Van Derillustrare nel dettaglio come e quando sarà di scena nella stagione del. Con annesso focus che va, ovviamente, sugli scontri diretti tra i due rivali di sempre. Ildeldi Van DerIl vero grande obiettivo della stagione del fango per l'olandese sarà la caccia al titolo iridato dopo quelli già vinti nel 2015, nel 2019, nel 2020, nel 2021, nel 2023 e nel 2024: l'appuntamento è per il 2 febbraio a Lievin, in Francia. Molto prima però è in programma il debutto: la data buona è il 22 dicembre, giorno della tappa di Coppa del Mondo di Zonhoven, in Belgio, prima del bis nel Superprestige di Mol il giorno successivo. Il 26 dicembre si torna in Coppa del Mondo a Gavere, sempre in Belgio, dove a Loenhout il giorno seguente ci sarà un appuntamento di Exact Cross.