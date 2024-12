Lettera43.it - Caro Babbo Natale cancella l’autotune e portaci un disco da ricordare

Leggi su Lettera43.it

, eccomi qui a scriverti la mia letterina. Sono cioè qui a chiederti qualche regalo per il 2025, in fondo credo di essere stato bravo quest’anno. Ora, non so se in Lapponia si usano i social. Magari gli elfi ti avranno fatto vedere questa diavoleria che si chiama TikTok, loro che sono più piccoli. Bene, in caso ti sarà capitato forse di vedere un reel molto virale nel quale c’è Antonio Dikele DiStefano, titolare di Esse Magazine, che intervista Marco Giallini. Un reel divenuto virale perché l’attore romano, a precisa domanda di Dikele riguardo cosa si augura per il futuro, risponde alla sua maniera: «Spero che chi canta conse ne vada aff.». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Next Music Magazine (@nextmusicmagazine)Ecco, pur non condividendo i modi, almeno non in sede di una letterina a, credo che auspicare la scomparsa del– non tanto quando lo si usa come effetto perché coerente a una determinata produzione, ma più che altro come correttore di voci decisamente stonate – sia cosa buona e giusta.