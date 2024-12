Movieplayer.it - Bridgerton, Nicola Coughlan: "Mia mamma era super arrabbiata per le scene di sesso"

Leggi su Movieplayer.it

La Penelope diè stata protagonista della terza stagione di, insieme al Benedict di Luke Newton. La Penelope di, la sua evoluzione e la sua storia d'amore con il Benedict di Luke Newton sono stati il cuore pulsante della terza stagione di. Come ormai è tradizione per la serie creata da Shonda Rhimes, anche questo capitolo ha presentato alcunepiccanti (anche se qualcuno potrebbe dire che non sono poi così audaci), e non tutti hanno apprezzato questo lato più "osé". Lehot non sono piaciute alladell'attrice L'interprete di Penelope Featherington ha rivelato che un membro della sua famiglia non era proprio entusiasta delle sueintime in. Durante .