Lanazione.it - Bonura: "Sangio, serve una gara come Livorno"

Leggi su Lanazione.it

Lavannese attende oggi al Fedini la visita del Flaminia Civita Castellana in un classico scontro diretto per le zone basse di classifica. 17 punti per la formazione di, 14 per quella di Abate che ha nel suo Dna un ruolino di marcia davvero importante fuori dalle mura amiche se si considera che sono arrivate su sette partite giocate ben tre vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. Un dato, questo, certamente non da sottovalutare per Nannini e compagni chiamati a centrare l’intera posta in palio non soltanto per tornare al successo che manca dalla trasferta di Poggibonsi ma per mettere a debita distanza proprio la formazione civitonica, che per età è la seconda più esperta di tutto il girone alle spalle soltanto del quotatocon oltre 25 anni di media. Marcosa bene che sarà una partita totalmente diversa rispetto a quella andata in scena sette giorni fa: "Se ho ancora del rammarico per domenica ? Se da un lato aci siamo mangiati tante occasioni da rete dall’altro, però, la squadra dimostrato di essere viva e questo è un ottimo presupposto per affrontare una partitaquella di oggi dove, inutile nasconderlo, i punti valgono doppio.