Basket, quinta sinfonia di Reggio Emilia in Serie A: Unahotels corsara anche a Sassari

Continua la marcia della. La squadra di Dimitris Priftis inanella lavittoria consecutiva nel campionato LBA di pallacanestro, battendo al PalaSerradimigni il Banco Sardegnacon il punteggio di 72-79. Decisivo il finale di terzo quarto in cui i sardi non hanno trovato alternative a Brian Fobbs, il migliore dei suoi con 21 punti in 33?.Dall’altra parte è Cassius Winston a dominare la scena con 22 punti e 4 rimbalzi, mossa sempre più azzeccata in sede di mercato da parte dei biancorossi, che tirano con un lusinghiero 7/17 da tre punti e sono stati bravi a riemergere dal -9 di metà secondo quarto.che rimane così nelle zone alte della classifica raggiungendo temporaneamente Trapani e Bologna, mentre i sardi rimangono dodicesimi, con Pistoia ancora lontana due puntiPrimo quarto che fa fatica ad accendersi grazie soprattutto alle difese che concedono pochi tiri da una parte e dall’altra, tanto che dopo due minuti si è sul punteggio calcistico di 1-2.