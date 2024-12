Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, undicesima puntata: Guillermo Mariotto si scusa e torna in giuria (ma con un cartellino giallo), poi fa un nuovo scivolone. Ecco tutte le coppie che sono in finale

Ieri sera è andata in onda la seconda semidicon le, il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli giunto alla sua diciannovesima edizione.Anche quest’anno, i giurati dicon leIvan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli,e la presidentessa Carolyn Smith. Opinionista a bordo pista Alberto Matano, che assegna il tesoretto a fine. Confermata anche Rossella Erra come “tribuna del popolo”, affiancata dagli ex maestri diSara Di Vaira e Simone Di Pasquale, con il ruolo di tribuni dellapopolare ai quali spetta l’onere di assegnare la Wild Card ad una coppia eliminata.Ballerini per una notte nell’dicon lel’attrice Francesca Chillemi che a febbraio tornerà con l’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti, e il tennista Fabio Fognini, reduce dalla vittoria al al Montemar Challenger dello scorso novembre.