Ultime Notizie Roma del 14-12-2024 ore 10 | 10

dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Cambio di programma per i lavoratori dell’ Unione Sindacale di Base Il TAR del Lazio con decreto monocratico accolto la richiesta della confederazione ha sospeso l’ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti firmato dal ministro Salvini 10 dicembre con la quale era stata ordinata la riduzione a 4 ore dello sciopero generale proclamato per oggi nel settore trasporti lo sciopero generale regolare legittimo durerà 24 ore anche nei trasporti per una volta vincono i lavoratori e vince la democrazia e quindi smentita l’arroganza del ministro Salvini scrive in un comunicato lui una giornata per la democrazia immediata la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in polemica con la decisione abbiamo fatto tutto il possibile per difendere diritto alla mobilità degli italiani mi ha fermato per l’ennesima venerdì di caos e disagi cittadini potranno ringraziare un giudice del TAR del Lazio e ora Cambiamo argomento nuovo vortici informazione sul Mediterraneo da le Baleari alla Sardegna attraverserà le isole maggiori per risalire lungo lo stivale nella giornata di oggi Santa Lucia non mollerà la presa sull’Italia per tutto il weekend al nord annuvolamenti tra Liguria basso Piemonte emilia-gna con tendenza verso sera precipitazioni a carattere debole Nevoso in montagna oltre 900 metri ampie schiarite altrove Economy imparziale momento entro fine giornata il centro tra nuvoloso sull’aria tirrenica con piogge e rovesci anche temporaleschi in arrivo su Toscana e Lazio sporadici fenomeni entro sera anche su Umbria e Marche a sud variabilità in Sardegna con precipitazioni sono isolate tempo instabile su Sicilia Calabria e con qualche pioggia debole verso sera anche a carattere di rovescio o temporale su Sicilia occidentale e Campagna temperatura è stabile del momento al centro-sud stabile al nord venti orientali moderati con locali rinforzi Mari mossi localmente molto mossi la nuova leadership siriana ha dichiarato giovedì di essere alla ricerca del giornalista statunitense of Teen Titans di aver ottenuto il rilascio di un altro americano che so dire era stato trattenuto dal governo deposto nel 2022 il presidente degli Stati Uniti Joe biden accusato la serie di aver trattenuto Type un fotoreporter detenuto nei pressi di Damasco un decennio prima e ha chiesto al governo di bashar al Assad di rilasciarlo il governo in transizione che ha preso il timone in Serie A dopo la Cacciata di Assad domenica affermato che la ricerca del cittadino americano Austin Powers sarebbe incorso e voltiamo ancora pagina i reali di spagna Filippo Sesto accompagnato dalla regina Letizia villa rosebery a Napoli storica residenza dei capi di Stato Italiano hanno preso parte una colazione di lavoro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in reali si sono poi trasferiti al teatro San Carlo dove ha finito è stato conferito il dottorato di ricerca honoris causa in scienze sociali e statistiche sempre alla presenza del capo dello Stato l’evento rientra nell’ambito delle Celebrazioni dei 800 anni della Federico II Sport coppa italiane dominano aiac Lazio finisce 1 3Braga 3 a 0 Fiorentina lask 70 per i biancocelesti insegnano a Savona Adele bacio e Pedro per il giallo Pellegrini abdulhamid ed hermoso voleva da Viola con la doppietta di sottile le reti di icone Richardson mandragora guson e l’autogol visto Beach e noi ci fermiamo qui Buona giornata e buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa