Secoloditalia.it - Tragedia a Napoli, bimba di 4 anni cade dalla scala a chiocciola e muore. Giallo sulla dinamica

in provincia di: unadi soli 4di casa e. Ancora una vita vita spenta a seguito di un incidente casalingo su cui indagano i carabinieri. Unache, a quanto ricostruiscono alcune agenzie e diversi siti, sarebbe avvenuta in due tempi. Il risultato però, è sempre lo stesso, agghiacciante epilogo, che tinge di rosso sangue questo Natale non ancora arrivato. Un dramma su cui indagano i carabinieri e che ha origine a Rufino, dove una bambina di appena 4è morta dopo essere caduta da unainterna all’abitazione.in provincia didi 4dopo una cadutadi casaLaè avvenuta questa notte, quando i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti in un’abitazione di Via Roma della cittadina in provincia di, per un incidente domestico.