Lettera43.it - Sondaggi politici, meno di cinque punti di distacco tra Fdi e Pd

Leggi su Lettera43.it

Fratelli d’Italia e Partito democratico adidi. È la situazione fotografata dalla Supermedia Agi/Youtrend del 12 dicembre, che vede il partito della premier Giorgia Meloni scendere di mezzo punto in due settimane (28,5 per cento) e quello di Elly Schlein crescere dello 0,4 per cento, raggiungendo valori che non si registravano da luglio (23,6 per cento). Sia il calo di Fdi sia la crescita del Pd avvengono senza essere “compensati” da variazioni di segno opposto tra i partiti alleati, il che fa sì che anche iltra le coalizioni di centrodestra e centrosinistra si assottigli.Sale il M5s, cala Forza Italia e resta stabile la LegaDopo Fratelli d’Italia e Partito democratico, al terzo posto c’è il Movimento 5 stelle all’11,5 per cento (+0,1), seguito da Forza Italia al 9 per cento (-0,2) e dalla Lega stabile all’8,8 per cento.