Laprimapagina.it - Serie C NOW girone C 19esima giornata filotto del Crotone in trasferta contro la Turris con la doppietta di Guerini e gol di Oviszach, Tumminello e Vitale

5Marcatori: 12°, 37°, 53°-70°, 76°(3-5-2): Marcone, Cocetta, Esempio, Ricci (Nocerino), Publiese, Castellano (Morrone), Casarini, Scaccabarozzi (Boli), Nicolao (Parodi), Onofrietti (Armiento), Ekuban. All. M. Conte(4-3-2-1): D’Alterio,(Rispoli), Armini, Di Pasquale (Cargnelutti), Giron, Gallo, Schiro’, Silva,(Spina),(Chiarella). All. LongoArbitro: Aleksandar Djurdjevic di TriesteAssistenti: Diego Peloso di Nichelino – Leonardo Tesi di PadovaQuarto giudice a bordo campo: Alessandro Recchia di BrindisiAmmoniti: Cocetta, Scaccabarozzi, ArminiAngoli: 4 a 3 per ilRecupero: 2 e 3 minutiMister Longo: “Abbiamo reso facile una partita che non lo era, sia per motivi tattici che tecnici.