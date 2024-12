Quotidiano.net - Prete condannato per abusi sessuali, indagato anche il vescovo: "Sapeva e ha detto il falso"

Non solo sarebbe stato a conoscenza deglicommessi dal parroco don Giuseppe Rugolo che è statoa 4 anni e mezzo per violenza sessuale aggravata a danno di minori, ma ildi Piazza Armerina (Enna), Rosario Gisana, sentito al processo davanti ai giudici avrebbe reso falsa testimonianza. E come luiil vicario giudiziale Vincenzo Murgano avrebbe mentito. Ai due prelati la procura di Enna ha notificato l’avviso di conclusione indagine che li vede indagati con l’accusa di falsa testimonianza. Alle domande del procuratore di Enna, ilGisana rispose di non sapere che la vittima, al momento degli, fosse minorenne e disse di non essere a conoscenza di altri casi di, documentati invece nelle intercettazioni nel corso delle indagini.