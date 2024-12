Inter-news.it - Pecchia: «La partita con l’Inter uno spunto su cui lavorare»

Alla vigilia della sfida tra Verona e Parma, Fabio in conferenza stampa è tornato a parlare della pesante vittoria dell'Inter in casa loro. DOPO INTER – Fabio Pecchia in conferenza stampa ha presentato la sfida del suo Verona in casa del Parma, al Tardini. In una settimana lunga che arriva soprattutto dopo la pesante sconfitta contro l'Inter in casa. Di questo ha parlato il tecnico gialloblù: «È stata una settimana lunga. Un po' di tutto, chiaramente che si può fare sempre migliorare, che ci deve esser sempre l'intenzione di migliorare al di là dell'avversario. Le cose da fare sul campo dipendono da noi stesso, da quello che proponiamo, dall'atteggiamento, dalla mentalità. La partita contro l'Inter è uno spunto su cui lavorare ma il percorso va fatto su noi stessi».