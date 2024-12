Liberoquotidiano.it - Non una di meno, le femministe disertano la protesta anti Ayatollah: altra figuraccia

Fuori dal Centro congressi Cavour di Roma ci sono loro, gli attivisti iraniani. Donne, uomini, ragazzi nati a Teheran ma anche a Masshad, a Isfahan, che denunciano il regime teocratico degli. Dentro, invece, va in scena la presentazione di un libro: solo che non è un libro qualunque. Cella n. 14 - I semi della rivoluzione (in Italia edito La Vela), l'autore è Ali Khamenei. L'attuale guida suprema dell'Iran, quello che anche ieri ha ribadito che «dietro la caduta di Assad ci sono Usa e Israele», quello che ha sedato (e sta sedando) le rivolte persiane. A organizzare l'incontro è il centro culturale islamico Imam Mahdi, di matrice sciita, lo stesso che manco due mesi fa ha promosso un altro presidio contestassimo, una preghiera pubblica per Hassan Nasrallah, il macellaio di Hezbollah ucciso da un raid israeliano a Beirut.