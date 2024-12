Oasport.it - Monobob, Lisa Buckwitz vince a Sigulda e raggiunge Laura Nolte in vetta alla generale

La Coppa del Mondo difemminile 2024-2025 si sta trasformando in un vero e proprio duello in salsa tedesca. Anche la tappa di(Lettonia) infatti ha visto il dominio delle atlete teutoniche, con una corsa per il titolo che si sta facendo davvero avnte.sul budello baltico ha vinto la gara con il tempo complessivo di 1:49.89 con 9 centesimi di vantaggio sulla connazionale, mentre completa il podio l’australiana Breena Walker terza a 26 centesimi. Quarta posizione per l’ennesima tedesca Kim Kalicki a 44 centesimi, quinta per la romena Andreea Grecu a 50 centesimi, mentre è sesta la statunitense Kaysha Love a 53.Settima posizione per la svizzera Melanie Hasler a 55 centesimi d, ottava la statunitense Elana Meyers-Taylor a 73, quindi nona la francese Margot Boch a 86, con la candese Melissa Lotholz che completa la top10 con un distacco di 94 centesimi.