Laprimapagina.it - La memoria industriale di Catania rivive in una mostra di Emanuela Minaldi

Sabato 21 dicembre alle ore 10,30 negli spazi espositivi di Casa Vaccarini, in via Cola Pesce 34, aprirà i battenti la“Tra terra e cielo. Le ciminiere ditra sviluppo urbanistico, storia, economia e cultura”, a cura della fotografa.L’esposizione resterà aperta fino al 30 aprile 2025 e potrà essere visitata tutti i giorni dalle ore 9 alle 13. Chiusa la domenica e nei giorni festivi. Laè stata organizzata con il patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Favara, della Università degli Studi di-Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, dell’Ance, dell’Istituto Nazionale dell’Architettura (InArch), della Fondazione Confindustria, di Habitat Umano, della Società Geografia Italiana, del progetto RISE /Urban Regeneration, Infrastructure Reconversion and Social Equity, di Z? Centro Culture, e con il contributo di Uniedil e dello Studio Multifunzionale Garbi.