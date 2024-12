Quotidiano.net - Isis: la minaccia persiste nonostante il ridimensionamento in Siria

Mai dare un nemico per sconfitto finché non lo hai eliminato. Una frase che calza a pennello all’, lo Stato Islamico, che per anni ha terrorizzato il Medio Oriente e l’Occidente e che, durante la guerra civilena, anche grazie all’azione dei curdi sostenuti dagli Stati Uniti, è stato progressivamente ridimensionato. Questo, però, non significa che sia innocuo. Anzi, uno dei timori maggiori di Washington è che, in questo momento di transizione (e di disordine) possa tornare a riconquistare terreno. Lo sa bene il segretario di Stato uscente, Antony Blinken, che ieri in Turchia ha sottolineato il fatto che, con buona pace dell’astio di Ankara verso i curdi, la lotta allo Stato Islamico non deve cessare. Una preoccupazione sostenibile almeno per tre motivi. Assad è caduto, il governo di transizione rimarrà in carica fino a marzo e dovrà dare vita a una Costituzione che tenga conto delle varie realtà all’interno del Paese dal punto di vista etnico e religioso.