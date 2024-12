Ilgiorno.it - I 125 anni del Milan: un’opera d’arte all’Ippodromo racconta la storia rossonera

Milano, 14 dicembre 2024 – I 125 anni del Milan raccontati per immagine sulle pareti dell'ippodromo, a poche decine di metri dallo stadio di San Siro, casa del calcio meneghino. Nei giorni che segnano l'importante anniversario per il Diavolo festeggiati, fra l'altro, con la realizzazione di una maglia "vintage" disegnata con il contributo dei tifosi, si accendono i riflettori su un'opera d'arte in cui sono ripercorse, con il dono della sintesi che è intrinseco alla rappresentazione per immagini, le tappe della storia del Milan, dalla fondazione nel 1899 per opera dell'inglese di Nottingham Herbert Kilpin ai giorni nostri. All'inaugurazione ha partecipato una rappresentanza della squadra attuale con, fra gli altri, i giocatori Tijjani Reijnders, Strahinja Pavlovic, Alvaro Morata e il tecnico Paulo Fonseca.