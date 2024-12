Anteprima24.it - Fuggono da Carabinieri contromano sulla circonvallazione e feriscono donna

Tempo di lettura: < 1 minutoNotano all’interno del parcheggio di un supermercato due uomini ed unacon cappuccio e mascherine chirurgiche. Da qui duedella sezione di radiomobile di Casoria decidono di fare dei controlli ma inizia la fuga.Uno dei tre scappa a piedi, gli altri due a bordo dell’auto imboccano laesterna verso Casavatore, poi invertono la marcia,, rischiando di colpire altri automobilisti. Raggiunto il raccordo con la Strada Provinciale 527 imboccano una rampa d’accesso ancorae finiscono in un frontale con una Lancia Y guidata da una 32enne. I, alle loro spalle, li bloccano dopo un inutile tentativo di fuga a piedi. La 32enne è stata portata in ospedale da un’ambulanza e poi dimessa con lesioni guaribili in 5 giorni.