Quotidiano.net - Fenomeno Mubi, fino all’ultimo Godard: dalla piattaforma al festival

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 14 dicembre 2024 – “Un servizio di streaming? Un curatore? Un editore? Un distributore? Un cinefilo? Sì”. È la frase con la qualesi autodefinisce sul suo sito. Il servizio di streaming globale, casa di produzione e distribuzione di film, il cui obiettivo è quello di valorizzare il grande cinema, conta oggi 15 milioni di membri in tutto il mondo sparsi per 190 paesi. Leggenda vuole che tutto sia iniziato nel 2007 dopo che il suo fondatore, il turco-statunitense Efe Çakarel, si è ritrovato a Tokyo con l’impellente desiderio di vedere In the Mood for Love di Wong Kar-wai sul proprio computer. Impossibilitato a farlo ha avuto un’illuminazione in un bar della città giapponese: creare un sito che rendesse disponibili film d’autore online. È così che nasce The Auteurs, antesignano di