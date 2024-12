Fatture false per 20 milioni e riciclaggio in Bulgaria | arrestati due fratelli imprenditori uno era consigliere comunale

Leggi su Bergamonews.it

Val Cavallina. Sapevano di avere la Guardia di Finanza addosso, ma i soldi dovevano continuare a entrare. Hanno dismesso le vecchie società per cancellare le tracce e replicato il medesimo schema criminale costituendone di nuove, ad hoc. In manette sono finiti duebergamaschi, secondo chi indaga al centro di una presunta associazione a delinquere accusata di aver messo in piedi un giro dida oltre 20di euro. Soldi che venivano sottratti al fisco e riciclati in. Soldi che servivano per fare la bella vita: orologi Rolex, Longines e Audemars Piguet, auto sportive, immobili di pregio. Il tesoretto sequestrato dal nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Bergamo ammonta a 9,4di euro. E comprende conti bancari, lingotti d’oro, altri beni di lusso.