Ilgiorno.it - Davide Semprevivo, allenatore del Lonate Ceppino, stroncato da un malore a 29 anni durante un allenamento

Cairate (Varese), 14 dicembre 2024 – Unfatale che non gli ha lasciato scampo mentre era impegnatounse n’è andato a soli 29ieri sera, venerdì 13 dicembre, mentre intorno alle 18 e 30 stava allenando la sua squadra nel campo del centro sportivo di via San Martino a Cairate. Il giovane,delle juniores del, è stato subito soccorso. L’equipaggio ha subito praticato le manovre di rianimazione. Poi la corsa disperata all’ospedale di Legnano, in codice rosso, dov’è spirato poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Cordoglio e messaggi di condoglianze sono subito arrivati alla famiglia da parte dei dirigenti della squadra del, i giocatori, i tanti tifosi e amici che conoscevano e stimavano il ragazzo per il suo impegno e per l’amore per il calcio.