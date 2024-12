Biccy.it - Dal Grande Fratello ad Amici? Ex gieffino fa la proposta a Maria

Leggi su Biccy.it

Se Shaila Gatta è passata dadial, c’è un exche si augura di fare il percorso inverso. Enzo Paolo Turchi ha lasciato la casa più spiata d’Italia esattamente un mese fa e adesso in un’intervista rilasciata a Superguida Tv ha ammesso di essersi pentito di quella scelta, ma ha anche spiegato che il suo fisico non reggeva più. Il noto coreografo ha poi detto che gli piacerebbe molto entrare a far parte della squadra di. Enzo Paolo vorrebbe fare il professore nella scuolana, ma gli andrebbe bene anche partecipare nelle vesti di giurato per le sfide degli alunni.lo ascolterà?Una sorpresa speciale per i nostri inquilini: Enzo Paolo è tornato in Casa e con lui gli intensi allenamenti per diventare ballerini provetti! #GFDaily #pic.