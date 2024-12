Ilgiorno.it - Carcere di Varese “dimenticato”, il ministro Nordio annuncia nuovi agenti penitenziari

, 14 dicembre 2024 – A novembre Andrea Pellicini, deputato varesino di Fratelli d’Italia, aveva presentato un’interrogazione aldella Giustizia Carlosui problemi del, dalle condizioni dell’edificio alla carenza di organico per la poliziaa. Nei giorni scorsi è arrivata la risposta del, che prende atto di tutte le criticità presenti. Il parlamentare aveva evidenziato la necessità di aumentare il numero di(attualmente 55) per far fronte alla gestione dei 102 detenuti ospitati e altre problematiche: lo stato di degrado del muro di cinta, a rischio di crollo, le condizioni delle celle ai piani superiori, sprovviste di docce e acqua calda, che costringono i detenuti a spostamenti continui all’interno della struttura. Ilha riconosciuto le carenze di organico e ha assicurato che sono in corso nuove procedure di assegnazione, tra cui l’avvio di corsi di formazione per funzionari e