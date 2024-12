Anteprima24.it - Benevento-Giugliano, Berra predica ottimismo: “Amarezza solo per il risultato”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNonostante il ko, pensa positivo a fine gara il capitano delFilippo, certo che la sconfitta contro ilè stata fruttodegli episodi sfortunati. Queste le sue parole in sala stampa:– “Per come la vedo io c’èper il. La prestazione c’è stata, abbiamo fatto una grande partita. Rimaniamo primi. Loro hanno fatto untiro in porta. Bisogna esserepositivi”.AVVERSARI – “Oggi ci siamo fatti prendere dalla troppa di vincere. Sapevamo di avere in pugno la gara e abbiamo iniziato a sbilanciarsi. Nelle ultime gare le squadre ci stanno aspettando. Arriviamo alla 18esima giornata perdendo la prima in casa”.GRUPPO – “Ognuno da tutto per l’altro. Questa è la nostra forza in questo momento”.TEMPO – “Non bisogna farsi influenzare dalle perdite di tempo e farsi trascinare da quello che fanno gli avversari.