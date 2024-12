Quifinanza.it - Allerta gialla in 6 regioni per il maltempo con la perturbazione di Santa Lucia

Week-end instabile a causa delladiche sta interessando tutto il Paese, con giornate all’insegna dele dei temporali improvvisi. Sia sabato 14 che domenica 15 dicembre sono attese pioggia e neve in diversea causa di una corrente fredda dal Nord Europa.Intanto la Protezione Civile ha diramato per diversi territori l’per temporali e per rischio idrogeologico per tutta la giornata di sabato. Sono in tutto 6 leinteressate. Vediamo che tempo fa e quali sono le zone in cui potrebbero verificarsi disagi nel fine settimana.per rischio temporali in 3L’per rischio temporali indica la possibilità che si verifichino temporali intensi che potrebbero causare fenomeni localizzati di forte intensità come piogge abbondanti, raffiche di vento e allagamenti.