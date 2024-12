Abusi edilizi Il Tar dà ragione al comune di Sabaudia | si chiude una controversia iniziata nel 2023

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 dicembre 2024- Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso relativo a un caso di abusoo, confermando la legittimità dell’ordinanza emessa daldi. La sentenza, che ha dichiarato infondato il ricorso presentato dal proprietario di un immobile, evidenzia un’importante vittoria nella lotta contro glisul territorio comunale, compensando le spese di lite tra le parti coinvolte.Il 27 dicembre, ildiha emesso un’ordinanza con la quale ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di un immobile di proprietà di un cittadino, a seguito di irregolarità riscontrate in un sopralluogo. Il proprietario dell’immobile l’ha impugnata, sostenendo che le difformitàe riscontrate non configurassero alcun illecito, in quanto l’immobile era stato costruito prima del 1967 e le modifiche sarebbero appartenenti alla sua edificazione.