Tutti pazzi della giacca del presunto killer Luigi Mangione | ecco quanto costa

Il merchandising, la gara dei sosia e molto altro. È scoppiata la “mania” che si è spinta fino addirittura alla ricercaverde militare che ilassassino del Ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson, indossava qualche attimo prima del delitto. Secondo la piattaforma Complex, laha un costo di 215 euro, e sta andando a ruba. I magazzini si stanno svuotando. Sul sito web del negozio americano Macy’s, risultano acquistate in nemmeno 48 ore oltre 700 “giacche verdi militari con cappuccio e due tasche foderate in Sherpa”. Un vero e proprio fenomeno.Intanto emergono ulteriori sviluppi sulla figura di. Il detenuto non era un clienteUnitedHealthcar. Lo ha detto il capo deglipolizia di New York, Joseph Kenny, alla Nbc News.Il26enne sapevaconferenza in corso nella Grande Mela, primaquale ha sparato e ucciso il manager, e aveva menzionato la società in un biglietto che gli agenti gli hanno trovato in tasca dopo il suo arresto in Pennsylvania.