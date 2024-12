Quotidiano.net - Tim, Mef e Retelit chiedono proroga 2 giorni per Sparkle

Tim ha reso noto di aver ricevuto una comunicazione da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze e di, in qualità di potenziali acquirenti di, in cui sottolineano che saranno in grado di completare le attività necessarie a presentare un'offerta entro il prossimo 18 dicembre, ovvero duedopo la scadenza fissata di comune intesa. La società resta in attesa della "suddetta offerta per avviare il relativo processo di valutazione e decisione", spiega una nota.