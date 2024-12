Metropolitanmagazine.it - Sorteggio qualificazioni Mondiali 2026: le avversarie dell’Italia e tutti i gironi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dalsaranno 48 le squadre che parteciperanno ai. L’Europa è quella che in proporzione aumenta in numero minore le proprie rappresentative: saranno 16. È stato deciso che le 12 squadre che vinceranno i rispettivisaranno automaticamente qualificate. Gli altri quattro posti saranno assegnati tramite playoff, che disputeranno le dodici seconde classificate e quattro squadre che beneficeranno da quattro posti in Nations League. I playoff saranno divisi in quattro percorsi da quattro. Ci saranno due semifinali e una finale, chi vince vola ai. Ci saranno sei gruppi da cinque squadre e sei gruppi da quattro squadre. In questi ultimi ci saranno sicuramente le quattro Nazionali che si qualificheranno per le Final Four di Nations League, cioè le vincitrici dei quarti di finale, dove l’Italia sfiderà la Germania.