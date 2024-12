Bubinoblog - SFIDA IMPOSSIBILE: STEFANO CORTI AFFRONTA IL CAMPIONE CLEMENTE RUSSO SU ITALIA1

Sabato 14 dicembre alle 14.15 su Italia 1 la quarta puntata di “”, il programma nel quale il conduttore,6 grandi campioni di varie discipline sportive in una competizione fatta di coraggio, ironia e voglia di spingersi oltre i propri limiti.Questa voltaha deciso di rischiare davvero ere un grande pugile:oggi Direttore tecnico del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, nella sua carriera ha vinto nella categoria dei pesi massimi il mondiale dei Dilettanti per due volte, a Chicago nel 2007 e ad Almaty nel 2013, cinque titoli italiani, due medaglie d’argento alle olimpiadi di Pechino nel 2008 e a quelle di Londra nel 2012.In ogni appuntamento il conduttorei campioni in tre differenti prove: La, dove tenterà di sfruttare le sue capacità personali.