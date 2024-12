Sabaudia apre lo sportello anti-violenza su minori | è il primo gestito da un ente pubblico

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 dicembre 2024- Firmato oggi, nell’Aula consiliare del Comune di, il protocollo d’intesa che segna una svolta nella protezione dellevittime di. L’accordo, sottoscritto dal Comune di, dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, dal Consultorio Familiare “Crescere Insieme” e dall’Associazione “Per la Famiglia”, prevede l’attivazione deldi accoglienza e supporto psicologico perin difficoltà, che saràall’interno dei Servizi Sociali del Comune di.Lorappresenta una novità assoluta in Italia, essendo ila essereda une avrà come obiettivo principale quello di offrire assistenza immediata alle famiglie con figli minorenni, vittime di. Il centro fornirà supporto psicologico, legale e sociale, aiutando ie le loro famiglie ad affrontare situazioni di abuso in modo tempestivo e professionale.