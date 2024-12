Thesocialpost.it - Roma, sacerdote 80enne travolto sulla via Casilina, grave in ospedale

Leggi su Thesocialpost.it

Undi 80 anni è rimasto feritomente dopo essere stato investito da un’autovia, a Colleferro. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 12 dicembre, in un tratto poco illuminato vicino al Truck Village, area che segna l’ingresso di una zona industriale e logistica.Leggi anche: Valtellina, operaio muore in un cantiere delle opere per i giochi olimpici Milano-Cortina: aveva 64 anni ed era lucanoIl conducente di una Fiat 500 ha richiesto subito l’intervento del 112 dopo l’investimento. Il, vestito di nero, stava attraversando la strada quando è stato colpito dall’auto. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Colleferro e il personale sanitario del 118.L’anziano in prognosi riservataL’ambulanza ha trasportato l’anziano prima all’di Colleferro e poi al policlinico Tor Vergata di