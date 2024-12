Ilfoglio.it - Quanto Marquez c'è nei “Cent’anni di solitudine” di Netflix

di” sbarca su. La serie, la cui produzione ha richiesto cinque anni e nove mesi da quando la piattaforma di streaming ha acquisito i diritti per adattarla, va subito in cima alla classifica. L'adattamento è stato possibile solo perché Gabriel García Márquez è morto da dieci anni, visto che in vita si era sempre rifiutato di vendere i diritti dell'opera per portarla sullo schermo. Neppure Sergio Leone era riuscito a convincerlo, come invece fece Francesco Rosi nel 1987 con “Cronaca di una morte annunciata”. Non senza qualche polemica in Colombia: in particolare, per un finale che non era quello del libro, ma ricalcava la posizione del cadavere dell’altro film dello stesso Rosi su Salvatore Giuliano, a voler accentuare una lettura della storia in una chiave “mafiosa” che in realtà nel testo originale non c’è.