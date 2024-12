Presentato “I Miss Italy”, calendario 2025 firmato Tiziana Luxardo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 13 dic. (askanews) – S’intitola “I” (copyright titolo by Patrizia Mirigliani), ildi Codacons eItalia ideato eda. 12 “immagini surreali” che raccontano “i pezzi” che stiamo perdendo del nostro Paese con protagoniste 8capitanate da Ofelia Passaponti,Italia. 12 scatti nei quali, dentro una vecchia valigia in partenza dalla nostra realtà territoriale, la classica bellezza si contrappone a foto di comunicazione più moderna evidenziando la necessità di trovare un equilibrio tra modernità e tradizione. Il messaggio di questo progetto è che, se è giusto che i nostri valori debbano andare nella direzione di un nuovo modello di italianità capace di rappresentare una società in trasformazione, è altrettanto importante non dimenticare le nostre tradizioni ed essere una sorta di conservatori progressisti legati al passato ma proiettati nel futuro.