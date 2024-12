Lanazione.it - Pietrasanta approva bilancio 2025-2027: tasse invariate ma cresce la pressione fiscale

Scintille mercoledì sera in consiglio comunale in merito allea carico dei cittadini. L’assise, iniziata con l’ingresso del consigliere Pd Claudia Dinelli in seguito alle dimissioni di Nicola Conti, si è conclusa con l’zione delle aliquote Imu per ilrispetto al 2024 – della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (Dup) e deldi previsione. Ma con i voti della sola maggioranza. "– ha sottolineato il sindaco Alberto Giovannetti (in foto) – è un comune virtuoso. C’era un disavanzo di 13 milioni di euro ed è stato risanato. Avevamo mutui per oltre 14 milioni e ora siamo a circa 4 milioni. Lea carico dei cittadini non sono aumentate e la qualità dei servizi è rimasta a livelli molto elevati. Abbiamo calato la quota Irpef di circa 250mila euro, investito nella valorizzazione e nell’efficientamento del patrimonio comunale e avviato una mole incredibile di opere pubbliche grazie alle numerose opportunità di finanziamento esterno che abbiamo colto, e stiamo continuando a cogliere, per merito del lavoro puntuale dei nostri uffici".