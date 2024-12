Quotidiano.net - Palazzo Varignana . La pasticceria di Elmi punta sull’olio d’oliva

tutto su zafferano, albicocca candita e olio evo per il suo nuovo dolce di Natale. L’agriturismo di lusso dei colli bolognesi ha scelto il mastro pasticcere Francesco(nella foto) per la creazione del nuovo dessert che unisce la tradizione locale con l’arte della lievitazione.prende ispirazione, dallo zafferano, preziosa spezia coltivata negli orti di. L’olio utilizzato è il Varignanodi, monocultivar di Nostrana, un fruttato intenso con ampie fragranze vegetali che spaziano da foglie di agrumi, fino a note balsamiche e timo. Oltre alla versione “Speciale“,ha presentato una versione del dolce di Natale “Classica“ e una al “Cioccolato“. Tutte le versioni del Dolce di Nataledisi contraddistinguono per l’uso sapiente dell’olio.