Motta Cambiaso non ha recuperato torna Nico Gonzalez

TORINO (ITALPRESS) – “Stiamo bene. Le vittorie aiutano, sempre. Siamo concentrati sulla prossima partita. Anche quando non abbiamo vinto, però, il gruppo ha sempre lavorato bene. Il nostro approccio in vista delle varie sfide è sempre lo stesso. Abbiamo avuto rispetto per il City, per il Lecce e lo avremo domani per il Venezia”. Si presenta così, in conferenza stampa, Thiago, allenatore della Juventus, alla vigilia della gara interna di campionato contro i lagunari. “Andreaancora non ha. Ha dolore e non è in condizione per giocare la partita di domani.invece rientra in gruppo. Lui è molto contento. Vedremo domani: spero di potergli concedere qualche minuto. Sono out, infine, Bremer, Milik, Rouhi e Cabal”, ha puntualizzato. “Il Venezia è una squadra che prova sempre a fare gioco.