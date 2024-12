.com - Monte San Vito / Natale Solidale in bici 2024

L’iniziativa a sfondo benefico da un’idea dell’associazione “Monkey Bike”Asd di Agugliano in collaborazione con il Comune diSan. Una passeggiata inattraverso le piste ciclabili del territorio fino alla visita dell’antico frantoio e del teatro al centro del borgo monsanvitese con rinfresco finale dove sarà presente il primo cittadino Thomas CilloSan, 13 dicembre– Una bella iniziativa quella da parte del Monkey Bike in collaborazione con il Comune diSan, volto ad unire “l’utile al dilettevole”come si usa dire. Dal salutare al socialmente utile, sarebbe forse più appropriato parlare (in vista delle feste). Il 22 dicembre infatti, si organizza la prima Pedalata di. Patrocinata per l’appunto, dal Comune diSan. L’evento ha come scopo principale una raccolta fondi che andrà devoluta al comune dell’entroterra marchigiano per sostenere le iniziative scolastiche.