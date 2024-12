Meloni riceve Abu Mazen a Palazzo Chigi | Israele e Palestina coesistano in pace

Leggi su Open.online

La premier Giorgiaha ricevuto oggi, venerdì 13 dicembre, il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu. Durante l’incontro, stando alla nota di, la presidente del Consiglio «ha ribadito l’impegno dell’Italia a lavorare ad una soluzione politica duratura, basata sulla prospettiva dei due Stati, in cuico-esistano fianco a fianco in, con sicurezza per entrambi»., spiega la nota, «ha, inoltre, reiterato la volontà del Governo di svolgere un ruolo di primo piano nella stabilizzazione e nella ricostruzione della Striscia e di sostenere il processo di riforma e rafforzamento delle Istituzioni palestinesi». Nel ribadire «il sostegno all’azione dei mediatori per la cessazione delle ostilità a Gaza e il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas», la presidente del Consiglio «ha valorizzato il forte impegno del Governo italiano in tutti i settori, incluso quello dell’assistenza fornita alla popolazione civile della Striscia, con particolare riferimento all’iniziativa “Food for Gaza”», si legge nel comunicato di