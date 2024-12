Oasport.it - LIVE Skicross, Val Thorens 2024 in DIRETTA: ripresa la gara, tocca a Deromedis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPartenza ok per l’azzurro!13:00 Ci siamo!! 5° ottavo di finale maschile:SIMONE(ITA)Kristofor Mahler (CAN)Youri Duplessis Kergomard (FRA)Christoph Danksagmueller (AUT)12:59 Passano l’austriaco Kappacher e l’USA Wallasch. Ora!!12:58 Si è aperto il cancelletto! Si prosegue con il 4° ottavo di finale!!12:57 Non arrivano nuove comunicazioni, chiaramente non si sta gareggiando. Il vento, sempre più corposo, si è messo anche a mettere a dura prova i “ceppi” di legno che mantengono la struttura di partenza che, ricordiamo, già è stata abbassata rispetto a ieri.12:55 Ancora nulla si muove in partenza.12:51 Si ripartirà alle 12:55, ci comunicano.12:51 Niente, anche il vento ci si mette! Volano via striscioni pubblicitari in partenza! Purtroppo non c’è un minimo barlume di copertura.