Sport.periodicodaily.com - Lecce vs Monza: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. In palio punti salvezza fondamentali per la salvezza di entrambe le squadre.vssi giocherà domenica 15 dicembre 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Via del Mare.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini hanno tre punti di vantaggio sui brianzoli che occupano il penultimo posto. La squadra di Giampaolo, che dal suo arrivo ha conquistato quattro punti nelle ultime tre partite, proverà ad allungare la striscia di risultati utili positivi consecutivi in casaha ottenuto una vittoria e due pareggi nelle ultime tre gare.I brianzoli sono penultimi e precedono di una sola lunghezza il Venezia fanalino di coda. Nell’ultimo turno è arrivata la brutta sconfitta casalinga contro l’Udinese che fa traballare ulteriormente la panchina di Nesta che ha vinto fin’ora una sola partita.