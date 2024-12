Lanazione.it - Ladri scatenati, cresce la paura: "La nuova zona residenziale presa di mira dalle bande"

Leggi su Lanazione.it

Ancora colpi ladreschi, riusciti o solo tentati, nelladi espansione, da tempo nel mirino dei malviventi. L’altro pomeriggio sono state prese didue abitazioni in via Piero Bargellini. In un caso è scattato l’allarme che ha messo in fuga i malintenzionati mentre nel secondo sono riusciti a entrare e a impossessarsi di oggetti, con un bottino in fase di quantificazione. Con modalità che stanno diventando canoniche visto che i colpi si sono verificati, in pochi minuti, fra le 17.30 e le 18, così come era accaduto nel pomeriggio nella frazione di San Vitale, dove i, oltre ai danni per entrare, allo scompiglio provocato, si erano portati via anche la telecamera di videosorveglianza che aveva allertato il proprietario, consentendogli di rientrare in tempi rapidissimi, costringendo ialla fuga, con successivo intervento della Polizia.