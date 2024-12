Lanazione.it - La chirurgia del domani, cartilagini ricostruite in 3D: avremo protesi biostampate

Pisa, 13 dicembre 2024 – “Riparare le articolazioni con biomateriali e stampanti 3D”. È la sfida di “Luminate”, il progetto di ricerca coordinato dall’Università di Pisa e finanziato dall’Unione Europea che partirà a gennaio sotto la guida di Giovanni Vozzi, professore del dipartimento di Ingegneria dell’informazione e del Centro di ricerca Enrico Piaggio. Un progetto che punta a fare la differenza in uno scenario in cui le lesioni della cartilagine risultano in aumento con un’incidenza annuale passata da 22 a 61 casi per 100 mila persone tra il 1996 e il 2011, a cui si aggiunge un rischio importante di sviluppo dell’artrosi post-traumatica. “È in questo quadro che vuole inserirsi ‘Luminate’ - spiega Vozzi -, migliorando la qualità di vita del paziente, riducendo la necessità di interventi chirurgici complessi e proponendo una soluzione meno invasiva”.