Inviare denaro con un bonifico, quando è un regalo e quando va dichiarato: non confonderti, rischi grosso

Anche se inviato come, o donazione, in questi casi iltrasferito tramitedeve essereal Fisco.Ilbancario è uno strumento di pagamento molto utilizzato, grazie alla sua sicurezza e tracciabilità. Consente di trasferire somme dida un conto corrente a un altro senza ilo di smarrimento che può derivare dall’uso di contante.Tuttavia, ilnon è solo un semplice strumento di pagamento; può anche assumere il significato di una donazione o di un. È fondamentale comprendere in quali circostanze unpuò essere considerato una donazione e, di conseguenza, se deve essereal Fisco.è unè una donazione o unvaIn generale, unè considerato una donazioneil trasferimento diavviene senza alcun obbligo di restituzione o senza corrispettivo.