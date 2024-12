Anteprima24.it - Immigrato ucciso, 24enne sottoposto a fermo per omicidio

Tempo di lettura: 2 minutiperché indiziato diil cittadino di origini marocchine accusato di averea coltellate, nella notte tra martedì e mercoledì scorsi a Torre del Greco, un connazionale di 34 anni. Gli agenti del locale commissariato di polizia hanno infatti dato esecuzione ad un decreto diemesso dalla procura di Torre Annunziata. L’uomo, anche egli originario del Marocco, 24 anni, è accusato di.Il corpo senza vita del 34 enne, immerso in una pozza di sangue, fu rinvenuto dagli agenti all’interno di un piccolo appartamento di via Gurgo, strada posta a ridosso di via Litoranea. Le indagini, portate avanti dalla squadra investigativa del commissariato torrese, sono state supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle abitazioni della zona, dai dati estrapolati dal telefono della vittima e da alcune testimonianze.