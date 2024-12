Iodonna.it - Il programma del sabato sera è stato ed è teatro di gare, ma anche di flirt e relazioni durature

Galeotti sono stati la bachata, il cha cha, il jive, la samba e chi più ne ha più ne metta. In quasi vent’anni di onorata carriera, Ballando con le stelle – in onda su Rai 1 con la 19esima edizione – èla sede di tanti amori nati tra ballerini e concorrenti. Complice infatti gli allenamenti e la ricerca di un’affinità di coppia, nella sala prove e tra i corridoi del Foro Italico sono sbocciati parecchie. Alcune sono state dei semplicida una stagione, mentre altri si sono trasformati in veri e propri amori duraturi. Milly Carlucci: «Dov’è finito Mariotto?».