Il premaman di Giulia Salemi, tra look casual e… voglia di abito bianco?

Ultime settimane di gravidanza per. L’influencer diventerà mamma il prossimo gennaio, come da lei stesso dichiarato: il bimbo che aspetta dovrebbe nascere sotto il segno del capricorno. E’ un periodo magico per lei, alle prese con i preparativi per il nascituro. Il suo compagno, Pierpaolo Pretelli, è sempre al fianco dima lei dedica anche molto tempo alla sua carriera, tra eventi e progetti digitali. Su Instagram posta scatti di aggiornamento, con il pancione che cresce: il suo stileè da copiare. Un autunno impegnato A New Yorkè piena di energia. Raggiante e splendida, inanella un appuntamento di lavoro dopo l’altro. Durante il fashion month, a cavallo tra settembre e ottobre, si è spostata tra New York, Milano e Parigi, presenziando a una sfilza di show.