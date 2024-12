Piperspettacoloitaliano.it - Il Patriarca 2 anticipazioni ultima puntata del 20 dicembre 2024, la trama dell’episodio 6

Grande attesa per l’de Il2. La seconda stagione si avvia verso la conclusione e siamo convinti che sarà tutto un colpo di scena, come lo è stato fino ad oggi. Claudio Amendola interpreta la parte del “boss smemorato”, pronto a proteggere la sua famiglia dalle minacce provenienti soprattutto dal rivale Raoul Morabito. Poi ci sono le situazioni sentimentali che coinvolgono le figlie Lara e Nina e il ruolo ancora non definito di Monterosso. Ledell’de Il2 in onda il 20.Ildi venerdì 20Nemo e Raoul creano un’alleanza momentanea per liberare Lara e Jessica dai mafiosi albanesi. Dopo un violento scontro, l’avvocato Mario viene ferito. Bandera e Morabito tornano subito a combattere l’uno contro l’altro per le elezioni del nuovo Rais del porto di Levante.