Napolipiu.com - Iervolino condannato a 4 anni: bufera sul patron della Salernitana

Leggi su Napolipiu.com

a 4sul">l presidente del club granata coinvolto nel processo per corruzione al Ministero del Lavoro.anche il segretario Cisal Cavallaro.Si abbatte una tempesta giudiziaria su Danilo. Il Tribunale di Napoli ha emesso la sentenza nel processo con rito abbreviato per corruzione al Ministero del Lavoro, condannando l’imprenditore a 4.La sentenza ha coinvolto anche altri imputati: Francesco Cavallaro, segretarioCisal, è statoa 5, mentre Mario Miele, ex factotum die dell’Unipegaso, ha ricevuto una condanna a 2e 8 mesi. Assolto invece per non aver commesso il fatto il docente Francesco Fimmanò.La Procura di Napoli, con i pm Henry John Woodcock e Sergio Ferrigno, sotto il coordinamento del procuratore Nicola Gratteri, ha visto accolte pressoché integralmente le proprie richieste.